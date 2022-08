Jhon Lucumí aseguró que hay una sola diferencia entre la Serie A y Colombia

Jhon Janer Lucumí debutó el sábado pasado en Serie A italiana de la mano del Bologna. A pesar de que fue derrota frente al vigente campeón AC Milan, el colombiano desde ya se posiciona en el once titular del entrenador Siniša Mihajlović.

En diálogo con El Vbar Caracol, Lucumí habló sobre sus primeras sensaciones en una liga top europea, manifestó su deseo de hacerse un lugar en la Selección Colombia y aprovechó para mandar un mensaje al fútbol colombiano.

"Emocionado y feliz. Uno trabaja para lograr estos momentos en el fútbol. Contento por el paso que había dado, no por el resultado pero sí desde lo futbolístico porque es una liga que me ayudará a mejorar. En los primeros minutos estuve un poco nervioso por la atmósfera del estadio y el equipo al que enfrentábamos. Con el paso de los minutos, mejoré y quería disfrutarlo. Así fue. En lo personal, me han acogido bien y trabajamos para estar al 100 por ciento", expresó.

Vale recordar que el zaguero integró una línea de tres en el fondo junto al chileno Gary Medel y Adama Soumaoro, esquema que ya cooncía desde su paso por el fútbol belga.

Justamente aseguró que la principal diferencia entre Bélgica e Italia es el trabajo táctico ya que "son muy minuciosos, el día a día se trabaja especificamente en eso". Eso sí agradeció al Genk por ayudarlo a mejorar desde lo físico y darle la oportunidad de foguearse con delanteros "grandes y fuertes".

Así pues ve la oportunidad de crecer en Italia tal y como lo hicieron referentes colombianos de la posición como Iván Ramio Córdoba, Mario Alberto Yepes y Cristian Zapata. "En la liga italiana los defensas aprendemos mucho... Esto me va a ayudar muchísimo para enriquecer y mejorar mi carrera", explicó.

También aprovechó para comparar el fútbol italiano con el colombiano. Para sorpresa de muchos, no encontró mayor diferencia: "En el fútbol colombiano no estamos atrasados. Lo que sí es que los equipos deberían mejorar el ritmo de juego, es algo que he visto cuando veo la Liga. El VAR se demora mucho en tomar decisiones, acá es mucho más rápido para la fluidez del juego. La diferencia entre Italia y el fútbol colombiano pasa por el ritmo y tiempo de juego en el campo. Si mejoramos eso con los árbitros y el VAR, la liga estará mejor posicionada y pelearemos tanto en Libertadores como torneos internacionales. El talento lo tenemos".

Adicional a ello destacó que el jugador colombiano, más allá de la liga en donde actúe, es pretendido "en Europa y el mundo por su riqueza técnica". Incluso destacó a los defensores centrales, quienes, en su opinión, son veloces y buenos en el uno contra uno por las características de la mayoría de delanteros en el FPC.

Finalmente, Lucumí habló del tema Selección Colombia. Si bien mencionó que no ha tenido contacto alguno con el entrenador Néstor Lorenzo ni algún miembro del cuerpo técnico, sí expresó su deseo de acenturse de lleno en el equipo titular.

"Estoy trabajando día a día para poder lograr ser más importante en la Selección, ganar regularidad, pero eso solo lo logro en mi equipo y el desempeño que tenga. La idea es consolidarme y ayudar a la Selección. Espero sea así porque en las convocatorias pasadas iba, pero no tenía la continuidad que quería por decisiones técnicas que eran respetables. Inicia un nuevo ciclo en el que espero crecer mucho más en mi profesión y con ello consolidarme en Selección", concluyó.