“Uribe tiene corazoncito mamerto”, según María Fernanda Cabal

En medio del programa "Cómo amaneció Bogotá" de Tropicana, la senadora María Fernanda Cabal habló sobre las figuras políticas que han presidido al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, y sobre las ideologías políticas que los caracterizan. Así mismo, habló sobre las veces que dichos presidentes fueron apoyados por el líder de Centro Democrático y que, según Cabal, son afines a la izquierda.

"Es que Uribe también la embarra", manifestó la senadora refiriéndose al expresidente y líder de su partido Álvaro Uribe Vélez, frente a sus designaciones: "puso a Santos también, qué mamertada".

"Uribe tiene corazoncito mamerto, le fascina atraer a esos conversos de la izquierda", dijo la senadora.

"Santos es pura élite cachaca revolucionaria. Los mamertos ricos, que se fuman todo porque todo es lícito, finalmente son los dueños del país", exaltó la congresista y agregó que: "los mamertos ricos terminan siendo los grandes dueños del Estado, pero amigos de 'Tiro fijo'".

Durante la entrevista se le preguntó a la congresista sobre la polémica conversación en la cual se refirió a Iván Duque como "un gordo marica", la senadora no tuvo reparo en decir que: "cuando vos estás en una conversación privada puedes decir lo que se te dé la gana".

"Yo no me arrepiento de lo que pienso, y lo que digo lo pienso, yo no soy ni hipócrita, ni tengo dos caras, ni soy Roy" agregó Cabal refiriéndose a Roy Barreras, el presidente del Congreso de la República, "es el gato que cae parado" que le va a manejar el congreso a Petro.

"Petro es muy chistoso, porque es que engaña a sus electores. Petro ha sido politiquero toda la vida, nunca ha generado empleo, ha vivido del Estado. Y convence de que este es el cambio, pues el cambio también es el suicidio", resaltó la congresista. Vale la pena recordar que Maria Fernanda Cabal señaló que sería parte de la bancada de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro