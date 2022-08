'House of the Dragon' rompe récord como el estreno más visto en la historia de HBO

El pasado domingo, 21 de agosto, se estrenó en HBO la serie 'House of the Dragon', que cuenta la historia previa a los acontecimientos de la famosa serie Juego de Tronos.

En su noche de estreno, la precuela registró 9,99 millones de espectadores entre HBO y su plataforma HBO Max, logrando el mejor estreno en la historia de la cadena de televisión.



A pesar de que 'House of the Dragon' ha superado el estreno de la serie ‘Game of Thrones’, que tuvo 4,2 millones de espectadores en 2011, no superó el estreno de la octava y última temporada que fue vista por un récord de 17,9 millones de personas.

Leer más:

Los fanáticos esperan que ´La Casa del Dragón’ supere sus expectativas y que se confirme una segunda temporada.