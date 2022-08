Yerry Mina acude al departamento médico del Cali para tratar su lesión

Yerry Mina se encuentra en fase de recuperación de la última lesión sufrida en el primer partido oficial del Everton en la temporada ante el Chelsea el pasado 6 de agosto, en el cual sólo pudo jugar 70 minutos tras sentir una molestia en su tobillo derecho.

El defensor colombiano ahora se encuentra en Colombia y llevará parte de su recuperación asesorado por el médico del Deportivo Cali, Gustavo Portela, quien confirmó en El VBar de Caracol Radio la petición hecha por el jugador del Everton.

"Juan José, su hermano, es jugador de nosotros, el sábado tuve conocimiento que venía a la ciudad, me parece que por estar en viaje, le solicitó a su hermano que nos comunicara que iba a venir a revisión. Es normal que Yerry cuando está en actividad nos busque para un concepto, una opinión, una asesoría, no es algo extraño porque tienen mucha confianza en nuestro departamento", confirmó el especialista.

Recientemente, Mina fue criticado por el médico Ben Dinnery, encargado del portal especializado en lesiones de jugadores Premier Injuries, quien le recomendó al futbolista dejar la Premier y buscar una liga menos competitiva.

Ante los comentarios del médico británico, Portela dijo: "Me quiero abstenerte de esa parte porque los departamentos médicos somos eso, departamentos médicos. No tengo el contexto de la declaración del médico y me parecería arriesgado y osado emitir un concepto en cuanto a lo que desconozco".

Desde su llegada a Everton en 2018 procedente del Barcelona, sólo ha jugado 92 partidos, de los cuales el 44% corresponden a la Premier League, es decir menos de la mitad.

Según Transfermarkt, Mina ha sufrido 12 lesiones en Inglaterra, que lo han llevado a estar fuera de las canchas más de 329 días, tiempo que será superior conforme la última molestia sufrida que tiene como tiempo estimado de recuperación dos meses.