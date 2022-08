¿Indirecta de Teófilo?: "Lo que tengo claro es que nunca me he ido a la B"

Teófilo Gutiérrez habló con El VBar de Caracol Radio luego de recuperarse del fuerte golpe sufrido en el último juego del Deportivo Cali ante Alianza Petrolera que lo obligó a salir de la cancha.

El futbolista barranquillero aseguró que se encuentra en óptimas condiciones a la espera del aval del médico del club para poder competir. A su vez, dejó frases polémicas sobre la actualidad del Deportivo Cali. Por otra parte, se refirió a los rumores que lo vincularon con un posible regreso al Junior, así como dio su opinión sobre el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

La críticas hacen parte del fútbol

"Eso hace parte de la vida y del fútbol, creo que hoy tienes lo ojos verdes y cuando no salen las cosas se ponen negro. Es parte del juego, hay que saber ganar y perder, es parte del juego, son muchas situaciones: se desarmó el equipo, hubo cambio de entrenador, nuevos jugadores y el club no está muy bien. No sé cómo explicarlo, pero lo único que sé es que siempre trabajo para ganar y ayudar a mis compañeros a ser mejores, para que el entrenador crezca y que la hinchada disfrute del juego, en esta circunstancias, el hincha rebelde que quiere ver al Cali y que apoye, todos los equipos pasan por esos altibajos"

Indirecta del descenso

"Es el fútbol. Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la b, ni me voy a ir, porque tengo criterio y trabajo para ser el mejor. es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera para disfrutar. El otro día se vio la mano del entrenador, es un equipo con jugadores jóvenes y da tranquilidad que los jóvenes están creciendo, están aprendiendo, tenemos dos partidos aplazados y en casa, ojalá podamos marcar ese camino".

"Hay ‘bobitos’ que hablan por un micrófono y muchos mencionan lo de la B y nunca patearon una pelota. No tienen criterio para decir eso, no saben, cuando un equipo se va a la B, o no sé si es políticamente que lo dicen. El Cali está para grandes cosas, vamos a sacar esto a flote".

¿Para qué está este Deportivo Cali?

"A ser protagonistas del campeonato. Hemos visto nóminas grandes y no ganan de visitante, no pelean finales, estamos en ese proceso,de que la hinchada apoye, que el club mejore, los jóvenes crezcan y que el entrenador está metiendo la mano y se está viendo. Somos conscientes que hay que mejorar algunos aspectos, el otro día hicimos un partido de Premier ¡8 goles! la gente se fue contenta, porque se vive del gol. Hemos mejorado en la contundencia".

No negó un inconveniente con Mayer Candelo

"Como siempre, como todos los entrenadores, siempre me la llevo bien con todos. Fue un tema particular de los dos, lo entendimos y creo que es una enseñanza. El jugador de fútbol no solo patea una pelota, es lo emocional, lo familiar, que ya después lo entiende el entrenador, el compañero, siempre está el profesionalismo el líder siempre contribuye. Es un técnico que va paso a paso, por buen camino, hay que ayudarlo, pero lo más importante es el equipo, que lleva a conseguir grandes cosas, con mucho respeto, entender el momento y manejar las cosas. Estamos bien y se ha visto reflejado en el entrenamiento, esto nos hace crecer a todos".

El rumor de regresar al Junior

"No sé de dónde salió eso. No supe de un interés porque ya íbamos a jugar la primera fecha y no se podía dar, no sé quién sacó eso. Siempre están los más cercanos, el interés, la familia, la hinchada, siempre está el amor y el cariño por todo lo que uno ha dejado en Junior, lo que ha ganado, el compromiso que uno adquiere demuestra que uno quiere ganar y siempre se dejan las puertas abiertas. Más allá de lo que digan, uno es un profesional y quiere dar lo mejor de uno para que la gente disfrute. Barranquilla es mi casa, soy hincha del Junior, pero respeto al Cali por el cariño, por su cuerpo médico y la gente especial. Siempre a uno le demuestran cariño y respeto.

La designación de Néstor Lorenzo

"Los directivos si tomaron la decisión que tomaron, es porque en algún momento no han hecho las cosas correctamente, pero es de humanos, nadie es perfecto. Es entender la vida y lo que Dios designe; han elegido bien, un entrenador que estuvo con Pékerman, que conoce al jugador colombiano y que tomen el mensaje lo más rápido para que los jugadores den el salto de calidad a la selección".

Ciclo terminado en la Selección

"Hay jugadores muy buenos, pero si me necesitan, me pongo los guayos. Hay jóvenes ahí, el ciclo mío en la Selección terminó, pero si me dan un chance en Barranquilla a las 3 de la tarde, sería bacano".