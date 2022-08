¿Reforma política que radicará el Gobierno Petro incluirá el voto obligatorio?

Previo a la radicación del proyecto de reforma política que ha anunciado el Gobierno nacional, desde el Pacto Histórico han pedido al ministro del Interior, Alfonso Prada, que se incluya en esta reforma, que se discutirá en el Congreso, el voto obligatorio en el país. Esta propuesta en años pasados había sido apoyada por algunos sectores alternativos.

La petición es del representante por Bogotá Heráclito Landinez, quien afirma que "le estamos pidiendo al Gobierno que se incluya el voto obligatorio, que además de ser un derecho de los ciudadanos, se convierta en un deber de obligatorio cumplimiento, para así poder fomentar la participación de los jóvenes, de nuevos votantes, identificar el interés por parte de los colombianos en la democracia, y evitar la corrupción electoral y la compra de votos".

De acuerdo con el congresista de la Comisión Primera, donde iniciará la discusión de esa reforma, esa modificación permitiría "que los ciudadanos acudan a las urnas como un deber, como habitantes del país, para fortalecer aún más la democracia en Colombia. Creo que con el voto obligatorio vamos a conseguir eso, y tendrémos más participación de los colombianos".

Landinez también considera que el proyecto debe "contener, entre otras cosas, la financiación de las campañas políticas por parte del Estado, la elaboración de listas cerradas y paritarias de aspirantes al Congreso, al igual que a Asambleas y Concejos, la democratización de los partidos políticos, y bajar la edad mínima para ser candidato a la Cámara, de 25 a 18 años, para motivar la presentación de candidatos jóvenes".

Aún no se conoce la totalidad del texto de la reforma que el ministro Alfonso Prada radicará ante el Congreso, pero sí se ha dicho que contiene, justamente, lista cerrada, paridad de género y financiación estatal. También se crearía una 'autoridad electoral independiente', que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral. Eso sí, de entrada el tema del voto obligatorio no está includo, pero podría ser abarcado durante la discusión en el legislativo; dependerá de si el Gobierno acompaña o no la propuesta.