En EE.UU. los padres compran maletines blindados por aumento de tiroteos en escuelas

Con el regreso a clases en Estados Unidos, muchos padres agregaron una nueva compra a la lista de útiles escolares: los maletines blindados. Esto por cuenta del aumento de tiroteos masivos en las escuelas del país.

Cassi Walton una madre de 23 años de Oklahoma es una de las muchas madres que han comprado un maletín a prueba de balas para el inicio del nuevo año lectivo. Y no solo eso, Walton también hizo entrenamientos en su casa durante las vacaciones para enseñarle a su pequeño de 5 años cómo reaccionar cuando haya un tiroteo en su escuela, ella grabó el ejercicio y lo publicó la red social TikTok y se viralizó a las pocas horas de ser publicado.

En el video se ve cómo la madre le hace una serie de preguntas: "¿muestrame cómo usas tu maletín blindado?", el pequeño se va a una esquina de la casa, se agacha y se pone su maleta en la cabeza como un escudo. La madre continúa preguntando "¿si el tirador está dentro de tu salón y preguntan si hay alguien ahí qué haces?" el niño responde "digo aquí estoy" a lo que la madre le dijo "absolutamente no, tu te quedas en silencio y no dices nada." La madre continua, "una vez salgas del edificio corre tan lejos como puedas, no te preocupes, mamá te va a encontrar".

Los padres están preocupados por los tiroteos masivos y quieren que sus hijos estén seguros. En las últimas semanas, la compra de este tipo de maletines se ha disparado a pesar de que cuesta más de $140 dólares. "Ninguna cantidad de dinero es demasiada para mantener a tus hijos a salvo" dijo Walton.

Y es que en ningún año escolar en los Estados Unidos en casi una década se han visto tantos tiroteos como el calendario académico 2021-2022. Según un informe publicado Gun Safety, hubo 193 incidentes con armas, más del doble del total del año anterior.