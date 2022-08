Hernán Torres: "Yo me voy cuando la familia Camargo me eche"

Hernán Torres, director técnico del Deportes Tolima, habló de su presente en el banquillo del equipo de Ibagué y reiteró su molestia con el VAR, luego del empate de su equipo 1-1 ante La Equidad, por la octava fecha del fútbol colombiano.

"Yo me voy cuando la familia Camargo me eche, de resto no me voy a ir", puntualizó en rueda de prensa al ser cuestionado por su permanencia en el cargo.

Torres añadió que no "saldrá corriendo" eb este difícil momento, recordando que tuvo grandes propuestas para irse antes del campeonato. "Yo antes de terminar este torneo tuve muchas propuestas de muchos equipos grandes y no me fui, ¿Ahora voy a salir corriendo cuando el tema está difícil?, no voy a salir corriendo. Sigo trabajando, confío en mi capacidad, confío en el grupo humano de jugadores. Hemos tenido muchos problemas, hoy no teníamos delanteros, tuvimos que improvisar a un centrodelantero a Miranda porque está lesionado Rangel, está operado Caicedo, tuve que improvisar, como he tenido que improvisar en muchas posiciones".

"Yo aquí no me quejo, aquí no digo que porque no está la gente no ganó, a mí me trajeron a solucionar problemas y estoy tratando de solucionar problemas, que no hemos conseguido los resultados positivos pero estamos trabajando para solucionar los problemas, que han sido graves, difíciles, pero que aquí estamos al frente del cañón tratando de solucionarlos con un grupo humano trabajador, con los que están aptos para jugar, como ustedes han visto, hemos tenido bajas de referentes que a la gente se le olvida cuando no se gana, yo no voy a excusarme por eso", añadió.

El estratega aprovechó la rueda de prensa para expresar su molestia con el VAR: "Yo pienso que somos el equipo al que más penales nos pitan. Hoy tengo que decirlo, el VAR siempre está en contra del Deportes Tolima, con Santa Fe nos pitó dos penaltis que no eran penaltis para mí; hoy nos pitan un penalti de la falta de Cuesta que para mí fue fuera del área, el VAR no dijo nada hoy y la jugada fue fuera del área, como con Santa Fe, se resbaló Cuesta y penalti, otro penalti, hoy dos penaltis, el VAR está en contra del Deportes Tolima. Hoy tengo que decirlo, yo decía que nunca me volvía a meter, pero el VAR siempre está en contra del Deportes Tolima y uno no sabe quién está allá, pero el VAR siempre está en contra, uno no sabe qué pasa o qué sucede, yo sí se qué pasa y qué sucede, pero bueno, seguimos luchando contra viento y marea".

Hernán Torres aseguró que en este momento solo importa el presente, no lo hecho torneos atrás: "dentro de mi carrera deportiva hemos tenido buen éxito, hay colchón, bueno no tanto que el colchón haya porque se consiguieron éxitos, todo el mundo se olvidó de eso ya y ese es el fútbol, el presente no lo que usted hizo o logró, o la historia".

E insistió: "como vuelvo y lo repito, yo me voy cuando la familia Camargo, por orden de César, el presidente, lo disponga, yo no voy a salir corriendo. No me fui cuando los grandes equipos me llamaron, ahora no voy a salir corriendo. Le pongo el pecho a la brisa hasta cuando me acepten".

Finalmente, del trato de los aficionados del Tolima, dijo: "yo entiendo a la gente, a la afición, la mayoría quiere que me vaya, otros quieren que no me vaya, pero ese es el fútbol y es el juego, yo ya tengo muchos añitos en esta vaina para ponerme nervioso. Hasta que el jefe del equipo no me disponga que me tenga que ir, no voy a salir corriendo, así me digan burro como me dijeron hoy, yo ya estoy acostumbrado a que la hinchada del Tolima me grite burro".