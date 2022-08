Carlos Paniagua: "Teníamos el sueño de seguir, pero ese es el fútbol"

La Selección Colombia Femenina terminó su participación en el Mundial sub-20 disputado en Costa Rica luego de caer por la mínima diferencia ante Brasil con un gol que llegó desde el punto de penal. No obstante, las dirigidas por Carlos Paniagua mostraron un papel digno ante las Cariocas y en general en toda la competición.

Tras la eliminación en cuartos de final, el entrenador antioqueño habló sobre el partido, valoró el trabajo hecho por sus dirigidas y aseguró que querían continuar en el torneo.

Sobre el juego, dijo: "Un primer tiempo donde Colombia entra muy pasivo a la cancha, dejamos que se nos viniera mucho Brasil y producto de eso vino esa falta dentro del área, porque estábamos mirando jugar a Brasil. En el segundo tiempo se arriesgó, se hicieron cambios... El equipo fue valiente, salió a buscar el partido, pero desafortunadamente no encontramos el gol".

"Da tristeza irse del Mundial, teníamos un sueño de seguir avanzando, pero ese es el fútbol, y enfrentamos a un gran rival. Es ahora, hablar con las muchachas y decirles que representamos bien al país", finalizó respecto al papel hecho por su equipo.

Paniagua ahora deberá preparar lo que será la participación colombiana en el Mundial Femenino sub 17 a falta de que se concrete o no si India puede albergar el campeonato. Por su parte, Brasil sigue su camino en el torneo sub 20 y se medirá ante el conjunto vencedor entre Francia y Japón.