Mamá de Linda Caicedo: "Pedía que no le diéramos muñecas sino guayos"

Linda Caicedo es una de las jugadoras colombianas más destacadas en el último año. La joven de 17 años ha mostrado condiciones en cada partido que ya la llevaron a ser elegida como la mejor futbolista de la Copa América de mayores en la que Colombia terminó con el subtítulo.

Detrás de toda figura del deporte hay una historia, por eso Herlinda Alegría, madre de Linda, habló con 10 AM Hoy por Hoy sobre los inicios de la futbolista en este campo en el que las mujeres de a poco se han ido ganando un espacio y reconocimiento.

Desde muy pequeña, Linda mostró su amor por el fútbol y así lo reveló su madre: "Ella comenzó desde los cinco años en una cancha en Villa Gorgona, donde ella solo era la niña, empezó con niños hombres y comenzamos a apoyarla. Pasó a Generaciones Palmiranas, luego al club Atlas y ahí comenzó su carrera".

"Desde que comenzó a gatear tiraba el tetero, se iba gateando y devolvía el tetero, nosotros le regalamos muñecas, pero ella me dijo 'regalenme guayos y balón porque yo quiero jugar fútbol'. La apoyamos, la llevamos a entrenos y hasta hoy seguimos apoyándola", agregó al respecto.

Sobre el momento en el que se dieron cuenta del potencial que tenía Linda y el apoyo que le dieron, comentó: Desde que arrancó, de verle el empeño, el esfuerzo que ella quería, nosotros dijimos, 'eso es lo que le apasiona', porque yo le decía si no me rinde en el colegio no la llevo a entrenar y me decía que iba a rendir en el colegio y en el fútbol".

"Nosotros la vimos a ella cuando jugó el Pony Fútbol en Medellín, quedó de goleadora a los 10 años y desde ese momento era una niña diferente. A los 14 que disputó profesional con América, a ella no la metieron en el primer tiempo, a los 10 minutos la metieron y a los 5 minutos hizo el primer gol, ese gol me impactó porque estaba jugando con niñas más grandes", añadió respecto al momento en el que se dieron cuenta del potencial.

Linda es la jugadora más destacada del Mundial sub-20 que se disputa en Costa Rica, siendo pieza clave en el equipo de Carlos Paniagua al marcar los dos goles que le dieron la clasificación a la Tricolor a cuartos de final, donde se medirá con Brasil. Además, está siendo pretendida por el Barcelona y su contratación se podría dar pronto.