Director del Arkéa se pronunció sobre el caso de Nairo Quintana

Nairo Quintana no se encuentra participando de la Vuelta España, luego de cancelar su presencia como jefe de filas del Arkéa-Samsic ante la descalificación que sufrió del Tour de Francia luego de que en unas muestras de sangre que se le tomaron se le encontrara Tramadol en su organismo.

Apenas se conoció la sanción impuesta por la UCI, el colombiano manifestó que sí estaría en la última grande del año. No obstante, al siguiente día comunicó que no tenía cabeza para afrontar esta carrera. Mientras tanto, el comunicado del equipo fue de asumir la responsabilidad y no agregar nada más al respecto.

En esta oportunidad y con el paso de algunos días, en una entrevista para Velonews, el director del equipo, Sébastien Hinault, se pronunció al respecto y aseguró desconocer la procedencia de este medicamento.

“Ni idea, ni idea. Por ahora, no hay mucho más que decir porque todavía no estamos totalmente en el fondo del tema. Estamos esperando a que quede claro antes de emitir un juicio”, fueron las únicas palabras al respecto del caso del colombiano.

Tramadol no es un medicamento dopante

Desde el 1 de marzo de 2019, el Reglamento Médico de la UCI prevé la prohibición de Tramadol en competición para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.

El Tramadol puede llegar a generar somnolencia y reducción en la capacidad de concentración o reacción, lo que además de atentar contra el bienestar de los corredores en el ciclismo, representa un peligro para los otros ciclistas del pelotón, al poder producirse caídas masivas.

Es de mencionar que la violación a este reglamento de la UCI no supone la suspensión del corredor, por eso podía competir sin problema en la Vuelta España, a la que Nairo no asistió para preparar su defensa y apelar el fallo del ente ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).