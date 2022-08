Partidos no pueden convertirse en una 'famiempresa electoral': Lara contra los Galán

Luego de que el Consejo Nacional Electoral ordenara abrirle una investigación al Nuevo Liberalismo por pedirle requisitos no estipulados al exsenador Rodrigo Lara para permitirle ser militante del partido, el propio excongresista se pronunció destacando la agilidad del CNE.

"Me alegra que el Consejo Nacional Electoral y sus magistrados impartan justicia, que es lo que reclaman los colombianos frente a las arbitrariedades. El mensaje que mandan con la apertura de esta investigación, muy lamentable al Nuevo Liberalismo, es muy simple: los partidos políticos son de todos los colombianos, para que todos los que crean en determinadas ideas puedan participar", indicó Lara.

Precisamente, consideró el exsenador que el CNE le dio "la razón. He sido objeto de arbitrariedades, condicionaron mi ingreso a condiciones inaceptables, indignantes, imposibles de cumplir, y no me permitieron tampoco participar en un proceso democrático de selección de candidato presidencial. Quedó demostrado que lamentablemente unos pocos le echaron mano al partido, para volverlo una famiempresa".

Aunque no los mencionó, las pullas iban dirigidas a los hermanos Juan Manuel Galán, actual director nacional del Nuevo Liberalismo, y Carlos Fernando Galán. De hecho, enfatizó en que "los partidos políticos, financiados con los impuestos de los colombianos, no pueden convertirse en un patrimonio de una familia, en una famiempresa electoral".

En su resolución, el CNE también ordenó reintegrar y reconocer a Lara como militante del partido. Sobre esta decisión de la autoridad electoral o los dardos que envió el excongresista, de momento no se han pronunciado los hermanos Galán ni la colectividad como tal.