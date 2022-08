Lo único que me ha pedido Pacto Histórico es que actúe con independencia: Rodríguez

Tras ser elegido por el Congreso de la República como nuevo Contralor General, con 260 votos, Carlos Hernán Rodríguez aseguró que actuará con independencia al Gobierno actual y dio a conocer algunas de sus líneas de trabajo.

“He manifestado el principio de independencia. Principio de independencia frente al Gobierno, principio de independencia frente al Congreso. Pero de igual manera no descartar un principio de colaboración armónica, que existe y que no es nada inventado, está en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia. Un gobierno no puede ni debe tener una Contraloría abyecta, no la necesita. Un gobierno merece y debe tener una Contraloría independiente que le permita realizar su acción de Gobierno”, dijo Rodríguez

El Pacto Histórico, que es la coalición que avaló la candidatura del actual presidente de la República, respaldó desde la semana pasada a Rodríguez, en ese sentido, dijo que lo único que le pidió a se sector, fue independencia.

Le puede interesar:

“Quienes piensen que el Pacto Histórico toma la iniciativa de respaldar mi nombre para Contralor General, porque están firmemente convencidos de que voy a hacer un amanuense del Gobierno, están totalmente equivocados. Lo único que me ha pedido la bancada del Pacto Histórico, es que actúe de manera independiente y con transparencia”, agregó.

Carlos Hernán Rodríguez también aseguró la Contraloría no puede ser usada como una herramienta de persecución política.

“Las Contralorías territoriales y las gerencias nos pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor. No pueden ser instrumentos de chantaje y yo creo, congresistas, que esta votación que hoy en día estamos obteniendo y que de igual manera merecen todo el respeto quienes votaron en blanco, tienen su legítimo derecho a tener un grado de desconfianza frente a lo que se va a realizar y considero que esas personas que votaron en blanco, pues me voy a encargar de demostrarles que no es una cuestión de simple discurso, sino que vamos a tener que demostrar que estamos cambiando”, Añadió.

Y agregó que piensa que la mejor Contraloría: “no es la que más hallazgos haga, la mejor Contraloría es aquella que realice acompañamiento y desde el ejercicio de su función pública, pueda mejorar o pueda contribuir al mejoramiento de la función pública, pero eso no obsta para que exista una responsabilidad mayoritaria de tener que entregarle un balance al país sobre una serie de situaciones que se han presentado y de investigaciones que están cursando en la Contraloría General”.

Añadió que “el dicho de que no se puede manejar con espejo retrovisor, no aplica para la Contraloría General, por una sencilla razón, porque su función constitucional es ejercer control posterior y selectivo, está allí y simplemente lo que tendrá que llegar a hacer el contralor será revisar las actuaciones que se hayan realizado en un momento determinado y presentarle un balance al país colocándole la cara”.