¿Falcao será titular ante el Espanyol?, esto dijo el DT del Rayo Vallecano

Falcao García tuvo un buen remate de partido en el inicio de LaLiga de España con el Rayo Vallecano. El samario ingresó en la recta final del juego en el Camp Nou, donde su equipo empató 0-0 con el Barcelona. Pese a su buena actuación, la titularidad del Tigre es incierta para el juego de este viernes en campo del Espanyol.

Andoni Iraola, técnico del equipo, no se comprometió a confirmar la presencia del samario desde el pitazo inicial; no obstante, aseguró que no hay que darle tanta importancia a los jugadores que comienza como titulares, puesto que los que terminan en el campo suelen ser quienes definen los partidos.

"Al final damos demasiada importancia a todo, los 11 que inician muchas veces no son los que deciden los partidos, hoy en día, además con cinco cambios, hay que tener en cuenta que hay otros deportes, quizás, el baloncesto, solo importan quiénes acaban los partidos, quién hace el último tiro; en el fútbol es al revés, damos demasiada importancia a los que inician", respondió al ser interrogado por la presencia del samario como inicialista.

Iraola agregó: "para mí hay en cada partido 16 que pueden jugar, si dejamos de hacer un cambio 15 o 16, y cualquiera de ellos puede ser decisivo".

El último partido como titular de Falcao con el Rayo Vallecano lo disputó el pasado 15 de mayo, en la derrota de su equipo 2-1 frente al Mallorca en la pasada temporada.

Rayo Vallecano busca más delanteros

Iraola insistió en la necesidad de fichar un delantero más para la próxima temporada, destacando que actualmente solo cuenta con dos jugadores en dicha posición, entre ellos, Falcao García.

"Lo normal es que tengas tres delanteros, nosotros normalmente jugamos con uno, podemos jugar con dos, pero la cifra normal es tener tres delanteros, ahora mismo tenemos a Falcao y (Sergio) Camello que fueron los que actuaron la primera jornada. Lo normal es que tengamos más", comentó el estratega.