¿Cómo funcionan las terapias asistidas con perros?

En entrevista con Caracol Radio, el doctor Yonatan Rojas, experto en intervenciones asistidas con perros, especialista en estadística aplicada y psicometría y magister en neuropsicología clínica, habló sobre la importancia de las terapias asistidas con perros para la salud cognitiva de niños y adultos.

¿Qué personas son aptas para estas intervenciones?

“Estas intervenciones han tenido una explosión en diferentes campos, especialmente en el trabajo de la salud cognitiva que se hacía con niños y que cuentan con alguna forma de capacidad diversa, en esto entra el autismo, el déficit cognitivo, o en el caso de algunos trastornos psicológicos de la infancia”, puntualizó el especialista Yonatan Rojas.

Sin embargo, los perros funcionan en cualquier campo de la salud, a menos que la persona tenga alguna condición de salud en la cual sus defensas estén bajas y no puedan responder frente a algún parásito o agente infeccioso que esté en el perro.

¿Cuáles son las características de los perros que utilizan para las intervenciones?

Si bien es cierto que todos los perros pueden llegar a causar bienestar y empatía con cualquier persona, es necesario tener perros con ciertas características para ser aptos para terapia.

Como primer requisito, estos animales deben tener un alto nivel de adaptación para que pueda aprender y seguir las instrucciones que le da el humano.

“Para esto se utilizan reforzadores, galletas, juegos, caricias y esto asegura que ese perro esté interesado por trabajar con el humano”, aseguró Rojas.

No obstante, el perro también debe tener una característica llamada “deseos de agradar”, es decir que le guste jugar, mantener contacto visual con el humano, y compartir con él. Ya que según el especialista con esto se consigue que el perro esté cómodo en el entorno en el que se está trabajando.

¿El animal podría afrontar algún riesgo de bienestar?

Efectivamente, el animal podría llegar a afrontar riesgos de bienestar, siempre y cuando no estén bajo las condiciones aptas.

Es decir, los perros se deben sentir cómodos, y el terapeuta debe asegurar que no tenga hambre, que no trabaje más de lo que toca; no se le debe colocar ningún tipo de prenda de vestir, y debe ser una persona que conozca lo que le gusta y lo que no, al animal.

¿Dónde se puede encontrar información sobre el acceso a estas terapias?

El principal punto para acceder a las terapias, es confirmar la idoneidad del profesional con el cual se va a trabajar. Es decir, que sea una persona que se enfoque en las terapias asistidas con perros y tenga la experiencia y el conocimiento para manejarlo.

“En ese marco de la calidad tenemos a la cruz roja, que tiene el centro canino, la asociación colombiana de zooterapia y algunos espacios de formación donde los profesionales de la salud se han venido enriqueciendo y desarrollando sus competencias como entrenadores, precisamente para ofrecer este servicio. Por ejemplo, está el diplomado de intervenciones asistidas con perros de Unisanitas, y por supuesto la oferta qué hay fuera del país”, enfatizó el experto.