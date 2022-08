Aida Merlano confiesa cómo planeó su fuga: "ya estaba preparada"

“Yo ya estaba preparada con los elementos que iba a utilizar en la fuga”, así confesó la excongresista Aida Merlano el detalle de su plan de escape de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde estuvo recluida hasta octubre de 2019, cuando aprovechó una cita odontológica para evadir a la justicia.

La excongresista Aida Merlano Rebolledo declaró en el juicio que se sigue en contra de su hija Aida Victoria y el odontólogo Javier Cely. Ante el juez del caso dijo que un día antes de la fuga ya tenía todo listo.

“(...) con los elementos que iba a utilizar en la fuga, yo llegué al centro odontológico. Yo pensaba fugarme porque el grupo que organizó mi fuga me dijo que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio Arango. Cuando fui al baño, el dragoneante que estaba sentado conmigo en el consultorio me acompañó y entendí que por ahí no podía tirarme. Pero cuando entré al baño él se sentó y fue allí que yo me despojé de todos los elementos que tenía conmigo entre esos era una faja de látex, una cuerda roja enredada en mi dorso desde la cadera hasta el brasier, una tula negra de plástico o cuerina deportiva y es como si fuera algo plano, me la coloqué, me puse en el abdomen una peluca que utilicé para la fuga y unos pequeños guantes con los que hacía deporte estando dentro del penal, además, de una trusa blanca”, confesó Aida Merlano.

Dijo que una vez en el baño guardó el látex, la tula y la cuerda en el bolso negro y lo escondió detrás del sanitario. Cuando salió le dijo al dragoneante que estaba sudando porque supuestamente “el baño estaba caliente y que, además, tenía el periodo”, posterior a ello se devolvió al consultorio donde la estaban atendiendo.

Aida Merlano aseguró que tenía una hamburguesa de almuerzo, la tenía en una bolsa y en un descuido del dragoneante y de una de las asistentes del consultorio sacó la hamburguesa de la bolsa, se fue sola al baño, y en esa bolsa de hamburguesa escondió los elementos de la fuga.

“En un descuido de mi familia y del odontólogo, lo que hice fue tirarlo para la ventana, ahí fue donde dejé la tula, de allí saqué una cuerda roja super delgada que se utiliza para jalar los carros y que ya venía preparada con un torniquete, se suponía que lo debía utilizar, pero yo sabía que no podía de ese lado porque el vigilante se metía hasta ese cuarto conmigo, no había forma porque la ventana daba hacía donde el vigilante me veía. Entonces comencé a mirar y me di cuenta que ese consultorio tenía vista hacia la calle justo del lado del parqueadero, pero la ventana era muy angosta. Igual presioné la cabeza y entró, dije: si entra mi cabeza entra el cuerpo- fue entonces cuando se me ocurrió que me podía tirar”, contó.

La excongresista Merlano fue reiterativa en afirmar que supuestamente el odontólogo Javier Guillermo Cely no sabía del plan de fuga.