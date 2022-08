Aida Merlano dice que odontólogo no sabía del plan de fuga

Caracol Radio conoció en primicia apartes de la declaración que rindió ante un juez la excongresista Aida Merlano Rebolledo en medio del juicio que se sigue en contra de su hija Aida Victoria y del odontólogo Javier Guillermo Cely, precisamente por el caso de su fuga.

Merlano se escapó en octubre de 2019 aprovechando una consulta odontológica. Uno de los puntos clave de la teoría de la Fiscalía es que el odontólogo Cely, aparentemente sabía del plan de fuga, pues en las cámaras de seguridad quedó registrado un abrazo efusivo y también cuando el profesional de la salud le entregó una bolsa. La excongresista Merlano testificó ante el juez que el odontólogo no sabía de su plan.

“Yo no la recibo, yo se la pido. Cuando yo veo que él estaba recogiendo sus cosas, yo estaba pendiente solamente de los movimientos que él hacía y los movimientos de mi familia. Cuando vi que eran papeles y basura lo que tenía en su mano yo estaba muy atenta porque en el carro que estaba de la basura, el rojo, ahí estaba una cuerda que yo había escondido en ese carro, y si él llevaba la basura al carro se iba a dar cuenta que había una cuerda dentro del carro de la basura. Por eso me apresuré y le dije qué pensaba hacer con eso. Él me dice, eso es basura, entonces yo le dije tranquilo que yo la boto y se la arrebaté prácticamente de las manos y simulé que la iba a botar y lo que hice fue que la escondí en mi camisa temporalmente mientras ya él volteaba hacia el otro lado y me deshacía de esa basura”.

