“La elección de contralor es bochornosa”: Senador Gustavo Bolívar

En entrevista con Caracol Radio, el congresista Gustavo Bolívar habló sobre el escenario para buscar al sucesor de Felipe Córdoba, un proceso que ha estado rodeador de polémicas.

“Es un escenario que, por su diseño institucional, la elección de contralor es bochornosa. Nos dejan en manos de los congresistas, muchos de los cuales, son dueños de gobernadores, alcaldes y de muchos funcionarios en los gobiernos, a elegir a quien va vigilar los recursos públicos. Desde ese mal diseño, se manejan una cantidad de intereses que la gente no imagina”.

Bolívar ha venido haciendo denuncias sobre que algunos congresistas estarían intentando manipular los votos para la elección de este cargo y resalta que es lo mismo de hace 4 años.

“Los candidatos, para poder ganar, empiezan a venderle el alma al diablo. Es decir, aparecen los congresistas de las regiones, que son dueños de gobernaciones y de alcaldías, a pedirles el cambio de voto por las direcciones departamentales de la Contraloría. Prácticamente por el cambio del voto se aseguran impunidad para sus entes territoriales cuatro años más”.

El senador aseguró que, aunque por más se quiera luchar contra la corrupción la maquinaria no lo permite. “Ahí está el problema… el diseño institucional no lo permite. Si tenemos un contralor de bolsillo, sencillamente esta persona no le va a pasar nada. Lo que queremos es un contralor independiente pero que no se le entregue a la clase política corrupta de este país”.

Afirmó que la candidata que se perfila para ganar, es María Fernanda Rangel, quien, según el senador Gustavo Bolívar, no le da confianza porque tiene en sus manos la dirección de inteligencia de la Contraloría y nunca les alertó sobre los robos que se han dado últimamente.

El senador les pide a sus compañeros que analicen las hojas de vida y se elija a un contralor o contralora que les dé garantías a los ciudadanos.