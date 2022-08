Egan Bernal bromea con su regreso a la competencia: “Yerba mala nunca muere”

Egan Bernal celebró a través de sus redes sociales su retorno a la competencia tras más de once meses, ocho desde su accidente, e incluso bromeó con su reaparición. El ciclista colombiano dirá presente en el Tour de Dinamarca, carrera que se correrá desde este martes y hasta el próximo sábado.

El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 escribió en su cuenta de Instagram: "Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto".

"Yerba mala nunca muere", concluyó en tono jocoso el pedalista de 25 años, que no compite oficialmente desde el pasado 5 de septiembre, en La Vuelta a España 2021.

Los agradecimientos

En declaraciones publicadas inicialmente por el Ineos, Egan se mostró agradecido con su equipo y familia por todo el apoyo recibido en este largo proceso, el cual comenzó en enero desde su grave accidente por las carreteras de Cundinamarca.

"Después de lo que me sucedió en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a competir con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto físicamente y mentalmente. Ese día, y el viaje que he emprendido desde entonces, será parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré", dijo.

Y añadió: "al igual que el apoyo que he recibido de mi familia, mi novia, el equipo, INEOS así como mis fans. Como seres humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí. Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento".