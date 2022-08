Daniel Ruiz: ¿Desde qué países lo han buscado?, su agente respondió

Las especulaciones en torno al futuro de Daniel Ruiz han sido una constante durante los últimos meses. El último rumor que sonó fue la de una eventual oferta del Arsenal de Inglaterra, sin embargo, resultó siendo falsa la información, tal y como lo informó el agente del jugador.

Mauricio Serrano, representante del '10' de Millonarios, habló en El VBar de Caracol Radio sobre el futuro del jugador, confirmando el interés que hay por parte de equipos -aunque no dio nombres- de diferentes países. No obstante, esperan por una oferta en la que prime el proyecto deportivo.

"La expectativa ahora es que Daniel esté concentrado con Millonarios. Tiene la ilusión de salir, como cualquier jugador, pero el presente es Millonarios, si llega una buena oferta, un buen proyecto deportivo, lo vamos a analizar", contó Serrano.

"Europa puede ser, Brasil... Lo más importante es el proyecto deportivo, que el club busque un jugador con sus características, prima más lo deportivo que lo económico. Más que ofrecerlo, ya el jugador como se ha dado a conocer, llaman muchos clubes y muchas agencias a preguntar", agregó al respecto.

Por su parte, se refirió a la oferta falsa del Arsenal difundida en redes sociales, aunque confirmó que ha habido intereses desde varios países.

"Esta mañana me desperté preocupado porque después de 10 años, Daniel había cambiado de representante. Lo del Arsenal es totalmente falso. Ha habido interés de la Premier League, lo del Botafogo hubo acercamientos, no hay nada concreto. Millonarios no nos ha dicho si ha llegado a un acuerdo o no entre los clubes. Sí hay un interés de Botafogo. Estamos esperando, quedan 20 días de mercado. Si llega algo bueno, lo vamos a analizar. Daniel está contento en Millonarios", manifestó.

"Entrar a hablar de nombres y clubes, me entenderán que no es prudente, pero ha habido acercamientos en Europa: Portugal, Holanda, Bélgica, Inglaterra, pero nada concreto, no ha llegado ninguna oferta formal. Hay mucho interés, pero de ahí a que pase algo, no hay nada", puntualizó al respecto.