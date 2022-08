Salomón Lerner, fundador Librería Lerner, falleció a los 93 años

42 días antes de su cumpleaños 93 falleció en la noche del 10 de agosto el librero argentino y colombiano Salomón Lerner, fundador de las librerías Lerner con dos sedes en Bogotá y una en Medellín. Nació el 21 de septiembre de 1929 en Moisés Ville, Mendoza, Argentina.

Llegó a Colombia en 1955 buscando abrir mercado para la editorial de un tío y en 1958 abrió su primera librería. Tuvo a los textos jurídicos y cientificos como semilla de lo que hoy se consolida como una de las cadenas más diversas, importantes y respetadas del país.

Le sobreviven su segunda esposa y tres hijos: Diana, Rubén y Eduardo Lerner, quienes desde hace 10 años están al frente de las librerías. Su vida se cuenta en el libro biográfico “Salomón Lerner, empezar de nuevo” del escritor Miguel Ángel Manrique.

En el momento de su muerte Salomón Lerner se encontraba en España en donde serán sus honras fúnebres.

La Cámara Colombiana del Libro ya manifestó su mensaje de pesar y publica un perfil en reconocimiento al gigantesco legado de Salomon Lerner al sector del libro.

Comunicado de la Cámara Colombiana del libro:

Los miembros de la junta directiva de la Cámara Colombiana del Libro, su presidente ejecutivo y el equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento de Salomón Lerner.

Hace más de 67 años llegó Bogotá Salomón Lerner. En sus primeros años en Colombia incursionó como vendedor de libros jurídicos, tratando de imponer en el sector una editorial argentina, que tenía libros muy valiosos, entre ellos la “Enciclopedia jurídica”. También, hizo parte de la revolución de la industria gráfica colombiana a principios de los años sesenta. Adicionalmente, creó el sello editorial “Ediciones Lerner” y la imprenta “El Gráfico”. Más adelante, en 1958 inauguró en el centro de la capital la “Librería Lerner”, en la década de 1990 abrió otra sede en la calle 92 y esta se mudó a mediados de 2016 a un espacio más amplio, en la calle 93, considerada, así como una de las librerías más antiguas y tradicionales de la ciudad.

Así fue Salomón Lerner un hombre optimista, entusiasta y comprometido, desde su llegada a Colombia se empeñó por innovar y fortalecer la industria editorial. Siempre presumió su amor por los libros, la lectura y la cultura, ejes fundamentales y de gran importancia en todos los eslabones de su vida. Un personaje apasionado por la pintura, la fotografía, la poesía, los boleros, los viajes y por supuesto, por el oficio de la edición.

Su huella sigue y seguirá vigente, su legado marcó un hito en la historia del sector editorial en Colombia, así como en las personas que trabajaron directa o indirectamente con él a lo largo de su carrera y sobre todo los lectores que empezaron su formación por los pasillos de la Lerner del Centro y que aún hoy permanecen.

“Un librero se forma con trabajo, con vocación y con amor a los libros. El libro en realidad, para mí ha sido maravilloso, porque gracias al libro en mi vida, yo no he encontrado una puerta cerrada, al libro le debo todo, todo lo que pude lograr y hacer, por las conexiones que me daba, por el respeto que me inspira. Por lo maravilloso que es el libro. Pero yo soy un librero desagradecido, espero que mis hijos continúen”, Salomón Lerner, palabras durante una entrevista realizada por la Cámara Colombiana del Libro en julio de 2016.

Acompañamos a su familia, libreros y funcionarios de la Librería LERNER en estos difíciles momentos.