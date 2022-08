¿Cuál es la peor manera de morir? la ciencia lo explica

Pensar en la muerte para muchos puede ser normal, pues se da por entendido que todos en algún momento tendremos que morir, sin embargo, a otros les causa pánico pensar sobre el tema. La ciencia, a través de las ramas de la salud, ha intentado dilatar la muerte tratando las enfermedades y las molestias que padecen las personas, que debilitan su estado físico y mental y aceleran su fallecimiento.

No obstante, aunque se puedan tratar las afecciones y se puedan asegurar unos días más de vida, lo cierto es que a todos no llega el momento de abandonar la vida. La ciencia para ese entonces tiene la responsabilidad de explicar las razones que llevaron a la muerte e indiscutiblemente la naturaleza de la muerte puede ser en algunos casos piadosa y en otros escenarios verdaderamente aterradora.

El científico Paul Doherty y el escritor Cody Cassidy han estudiado las peores maneras de morir por las que podría pasar una persona y han escrito en un libro titulado "And then you're dead: What Really Happens If You Get Swallowed by a Whale, Are Shot from a Cannon, or Go Barreling over Niagara" sobre algunas de formas realmente escabrosas. Las peores maneras de morir, según estos dos autores, son:

Quedar atrapado en un ascensor que se desplome en caída libre: Según los expertos, una persona que experimente esta situación puede sufrir una muerte traumática, las extremidades podrían romperse por el impacto, y además por el efecto de movimiento una vez el ascensor se detenga los órganos internos podrían salirse del cuerpo por la parte inferior. La persona podría ver como su cuerpo se abre. Cabe resaltar que la brusquedad del impacto depende de la altura a la que se desplome el ascensor y la velocidad con la que baje.

Desollamiento: Esta cruda manera de morir era un método de tortura utilizado en Europa medieval, también algunas tribus indígenas realizaban sacrificios humanos mediante este procedimiento. El desollamiento se basa en desprender la piel del cuerpo de una manera lenta y dolorosa, manteniendo a la persona viva. En muchas ocasiones el fallecimiento llegaba por la pérdida de sangre y en otras por las heridas infectadas.

Escafismo: Este era un método de tortura persa, el cual se trataba de introducir a una persona en un tronco hueco a ambos extremos, los cuales dejaban expuestos la cabeza y los pies y el resto quedaba inmovilizado. Les obligaban a consumir leche y miel que ocasionaban diarrea en la víctima, esto atraía a los insectos que, bajo las condiciones en las que se encontraba la persona, les resultaba un lugar perfecto para poner huevos, las larvas creían al interior del cuerpo y se iban alimentando de los órganos de la víctima.

Disuelto en una piscina volcánica: Las altas temperaturas de una piscina volcánicas sumadas al alto nivel de alcalinidad o acidez. La persona que se sumerja en estas aguas podría experimentar quemaduras de tercer grado, sus terminaciones nerviosas serían destruidas, lo que evitaría que siguiera percibiendo dolor, y finalmente moriría a causa de un choque térmico extremo. Además, la temperatura y la acidez disolverían en menos de un día los huesos del esqueleto.

Quemarse vivo: Sin lugar a dudas este es uno de los escenarios más aterradores para cualquier ser humano, es una de las peores formas de morir debido el excesivo dolor que experimenta y además la destrucción de los tejidos de la piel, los órganos, y el miedo y el pánico que causa. La persona puede morir de asfixia, puede experimentar quedarse ciega debido a que los ojos hierven dentro del cráneo, morir de shock o dolor.

Atrapado en una estrella de neutrones: Esta situación es la menos probable de todas; sin embargo, para hacerse a la idea de lo que le podría llegar a pasar a una persona que, de manera fortuita, quede apartada en una estrella de neutrones, cabe resaltar que la fuerza gravitacional al interior de esta destrozaría su cuerpo. Además, debido a la carga radiactiva, una muerte muy probable sería por radiación. El magnetismo también podría ocasionar la ruptura de los enlaces en los átomos y destrozarían el cuerpo.

Empalamiento: Esta forma de morir fue un método de tortura adoptado por Val el Empalador, gobernante de Valaquia del siglo XV. Se basaba en enterrar de forma vertical una estaca en el suelo con el extremo sobresaliente tallado en una forma punzante. La víctima era colocada en la punta de la estaca a través de la cavidad anal o vaginal y, conforme su propio peso, el cuerpo iba cediendo al efecto de la gravedad mientras la punta de la estaca perforaba sus órganos internos.

En realidad existen formas de morir que van desde razones naturales pasivas, que no representan mucho dolor o agonía, hasta maneras abrumadoras y terroríficas. En la Historia de la humanidad y por diversas causas, han existido variedad de formas para torturar a las personas a modo de sometimiento, venganza o justicia.