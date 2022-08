Iván Duque imitó a Petro y a Uribe ¿Cómo le fue?

El presidente saliente Iván Duque estuvo en Trópicana y se le midió al reto de imitar al presidente electo Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe.

La imitación que causó muchas risas entre los locutores le hizo ganar felicitaciones por cumplir el reto.

Para la imitación de Uribe, Duque dijo: "Hombre, no me ponga a hacer esas cosas". Y para la imitación de Petro dijo: "¿Qué pasa? que me ponen a hacer esas cosas el día de hoy"