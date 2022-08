Contraloría cuestiona manejo de los bienes entregados por las FARC

Para la Contraloría no se vislumbra claridad en el manejo eficiente y eficaz de los recursos del inventario de bienes y activos entregado por las FARC, y administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Por este motivo se determinó un hallazgo administrativo en una auditoría financiera a dicha entidad.

Para el organismo de control, se evidencia una gestión ineficaz por parte de la SAE, teniendo en cuenta, que del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de la FARC, únicamente se constituyó un Patrimonio Autónomo en la vigencia 2021 por $43.000 millones que corresponde a: efectivo y caletas por más de 2.114 millones, dólares por $1.442 millones, oro por más de $39.025 millones, semovientes $158.778.650, muebles y enseres $500.000 y Medios de Transporte $24.500.000

También la Contraloría advirtió que la SAE no reflejó en las cuentas de orden, la totalidad del valor del inventario entregado por las FARC, según las actas correspondiente.

“La SAE no reflejó en el Balance General en las Cuentas de Orden, la totalidad del valor del inventario entregado por la FARC-EP, por consiguiente, no ha registrado en sus Estados Financieros, la totalidad de los bienes que ha entregado a otras entidades del Estado (Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y otros), lo que genera una inconsistencia por $957.000.000.000, debido a que a pesar de haber efectuado gestión, esta no ha sido efectiva, respecto de los inventarios recibidos mediante acta y que a la fecha no se han materializado la totalidad de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 903 de mayo 29 de 2017 y el Decreto 1407 de agosto 24 de 2017”, informó la Contraloría.

Agrega que en julio de 2021 se constituyó un Patrimonio Autónomo por $43.202.382.480 producto de las ventas de los bienes entregados por la FARC. Se creó así pasados cuatro años de haberse reglamentado dicha constitución, situación ocasionada por falta de pertenencia y diligencia en el manejo de los bienes recibidos por parte de la SAE, lo que para la CGR demuestra falta de gestión en su manejo al no haberse constituido lo ordenado para el control y seguimiento de los recursos a su cargo.

También señala que se evidenció que, aunque se efectuaron cuatro procesos de selección, estos no fueron eficientes, y es así como se presentó la demora de cuatro años para poder efectuar la selección del proceso de licitación pública 01 de 2021, como resultado de la cual se logró materializar la adjudicación de la licitación pública al Consorcio Fondo Víctimas 2021, integrado por Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex.

Por estos hechos, la contraloría tomó la decisión de no fenecer la cuenta fiscal de la Sociedad de Activos Especiales.