Escasez de pilotos en EE.UU. afecta industria aérea y ha creado caos en aeropuertos

La escasez de pilotos en Estados Unidos comienza a afectar la industria aérea. Las cancelaciones y retrasos de vuelos se volvieron frecuentes y las aerolíneas están lejos de solucionarlo en plena época de vacaciones.

El aumento en la demanda de tiquetes, las huelgas de empleados y los brotes de Covid-19 entre trabajadores de aerolíneas, han creado un caos en los aeropuertos en los últimos meses. Pero una razón fundamental está agudizando la crisis, y es la falta de pilotos.

Durante la pandemia, las aerolíneas se vieron forzadas a despedir casi un tercio de su fuerza laboral y adelantar las jubilaciones de pilotos.

Y convertirse en piloto no es sencillo, se requiere por lo menos de 1.500 horas de vuelo y conseguir una licencia cuesta más de $10.000 dólares. Las aerolíneas incluso se vieron obligadas a abrir sus propias academias de pilotos, pero esta fuerza laboral no se verá hasta dentro de 4 años, por lo que se calcula que la crisis aérea continuará por lo menos los próximos 2 años. Sin duda los más afectados son los pasajeros.

"Mi vuelo salía a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana me llamaron y me dijeron que había sido cancelado y me daban opción de salida dos días después y con escala, les dije que no podía esperar por temas laborales y la única solución fue que estaba en lista de espera", dijo Camilo Bonilla a Caracol Radio, un colombiano que viajaba desde Miami hacia Filadelfia para visitar a su familia y a una entrevista de trabajo, a la que nunca pudo llegar.

Camilo asegura que como él, más de 20 personas del mismo vuelo, tuvieron que esperar todo el día en el aeropuerto internacional de Miami hasta que la aerolínea les consiguiera sus puestos y poder llegar todos a su destino final.

"Conmigo había 25 personas incluyendo familias con bebés, niños de brazos, y había una argentina con la rodilla operada. Incluso había una persona que tenía escala para Roma y perdió su vuelo internacional. No se nos acercaba nadie para nada, ni a darnos una botella de agua", dijo Camilo a Caracol Radio.

Según el sitio web FlightAware, solo en el mes de julio las aerolíneas estadounidenses han cancelado más 30.000 vuelos, y en lo corrido del 2022 van más de 100.000 cancelaciones.