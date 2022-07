La respuesta de Cristiano a hinchas del Atlético por pancarta en su contra

Las especulaciones sobre el presunto interés del Atlético de Madrid por contratar a Cristiano Ronaldo han causado revuelo en el mundo del fútbol. El hecho de que uno de los jugadores históricos del Real Madrid termine llegando al rival de patio es algo que ha sido muy cuestionado, aunque todo parece indicar que son sólo rumores.

No obstante, dichas especulaciones han tomado fuerza, al punto que las barras del conjunto Colchonero han respondido de manera negativa a esas intenciones. En primera medida aseguraron que el portugués es "la antítesis de nuestros valores".

Y en el primer amistoso del equipo madrileño ante Numancia, tras el rumor, apareció una pancarta de los hinchas en la que se lee, "CR7 no es bienvenido".

Ante esto, el propio jugador respondió en su cuenta de Instagram a la página que publicó la foto de la pancarta con unos emojis de risa. En otro mensaje, acusó a la prensa de mentir respecto a esta información.

Respuesta de Cristiano Ronaldo / Captura de pantalla

"Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", publicó.

Aunque el propio Cristiano estuvo en reuniones con las directivas del Manchester United para acordar términos sobre su futuro, y se dice que su intención sigue siendo salir del club, no forma parte de la convocatoria para el duelo amistoso ante el Atlético de Madrid el sábado 30 de julio.

Sin embargo, el jugador confirmó mediante su cuenta de Instagram, que volverá el domingo, día en el que Los Diablos Rojos afrontarán el último juego de pretemporada ante el Rayo Vallecano. El primer partido por la Premier League será el 7 de agosto ante el Brighton.