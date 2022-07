Alberto Gamero: "Nos dimos cuenta que el primero es lo mismo que el octavo"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió a la administración de su nómina en el presente campeonato, luego de derrotar 1-0 a Envigado en el inicio de la cuarta fecha del fútbol colombiano. El técnico samario aseguró que tras su experiencia en el campeonato anterior se dio cuenta que "el primero es lo mismo que el octavo".

Al ser interrogado por la rotación del plantel, Gamero comentó: "llevamos cuatro partidos, pensar en rotación en cuatro partidos... Yo le he dicho a ellos, es una idea que nosotros tenemos: 'ojalá podamos clasificar lo antes posible'. Hoy no podemos pensar en rotar, porque van cuatro partidos, de pronto, cambios, puede que haya cambios, pero no rotar porque hay cansancio".

Al respecto añadió: "yo lo que le explico a ellos es que tengamos nosotros esa idea de siempre querer jugar, que Alberto Gamero se decidió hoy que no va a jugar Perlaza, listo, porque yo me decidí, pero no por cansancio, van cuatro partidos".

E insistió: "indudablemente lo que yo quiero y lo que estamos plasmando que hagamos con el grupo es poder y tratar de clasificar lo más rápido posible, porque el semestre pasado clasificamos cuatro fechas antes, pero nos metimos en la cabeza que queríamos quedar primeros y nos damos cuenta que el primero es lo mismo que el octavo".

"Vamos a mirar esa posibilidad también. Yo quiero darle oportunidad a jugadores que vienen mostrándome cosas buenas, que vienen entrenando bien y la vamos a tener, a veces nosotros decimos que no tenemos recambio y hoy tenemos recambio y esos jugadores van a tener su oportunidad. Hoy tuvimos a Jader (Valencia) por fuera, hoy estuvo (Richard) Celis por fuera, que son jugadores importantes para el equipo. Ya está Vanegas inscrito para el equipo", informó al respecto.

Y concluyó: "ahora jugamos otra vez hasta el miércoles (Copa Colombia), vamos a ver si de pronto para Santa Marta podamos tener cambios por el clima, pero no nos vamos a desesperar".