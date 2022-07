Roy Barreras: "Este es el Gobierno del cambio, un cambio radical"

En la antesala de la posesión del nuevo Congreso de la República, el senador y virtual presidente de esa corporación Roy Barreras aprovechó para enviarle un último guiño al partido Cambio Radical para que se declare como partido de Gobierno y apoye la agenta legislativa del presidente electo Gustavo Petro.

Lea también

"Yo los sigo llamando y lo seguiré haciendo en estos cuatro años, porque Cambio Radical es una curiosidad; este es el Gobierno del Cambio, es el mandato popular, y no es un cambio ligero, sino un cambio radical, y ellos tienen ese nombre, de manera que son bienvenidos", afirmó Roy Barreras.

Esta colectividad es una de las que tendrá mayor peso en el Congreso y que aún no ha tomado una postura. Si bien el Partido Conservador tampoco ha definido plenamente, sí han indicado que no serán oposición. En cambio, Cambio Radical no ha decidido nada, pese a que su lider Germán Vargas Lleras se reunió ya con Petro.

No obstante, la ley indica que los partidos tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre para definir su postura de cara al Gobierno entrante de Petro. Cambio Radical cuenta con 11 curules en Senado y 16 en Cámara, con lo cual, de sumarse a la coalición de Gobierno, las mayorías estarían garantizadas.