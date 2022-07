Gamero también se quejó por sobrecarga de partidos: "esto es increíble"

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, aprovechó la rueda de prensa tras la victoria 1-2 sobre Nacional en Medellín, para reclamar por la sobrecarga de partidos en el fútbol colombiano. El estratega se sumó a su colega Hernán Torres y calificó la cantidad de juegos de los equipos como algo "increíble".

"Uno de los puntos que hoy yo le manifesté a ellos, hoy tengo que estar con Hernán Torres, porque esto es increíble, jugadores sin descanso, jugadores comenzando otro torneo, Nacional creo que le dio a sus jugadores tres, cuatro, cinco días y eso que no alcanzó a jugar la primera fecha porque puso un poco de muchachos", inició el samario.

Y continuó: "me parece que eso no le hace bien al fútbol, porque hoy estamos, yo no puedo decir que nosotros estamos cansados porque al final nosotros tuvimos una semana de recuperación, pero teníamos que comenzar a entrenar una semana antes para volver a jugar, hubo equipos que no descansaron, hubo equipos que terminaron Copa Libertadores como Tolima y de inmediato hubo Liga".

"Esto para nadie es un secreto, mucha gente lo primero que dice 'es que ganan mucha plata, que tienen que prepararse', el futbolista es un ser humano, por mucho que trabaje es un ser humano y el ser humano también se cansa, entonces, yo creo que lo de Tolima es lamentable, igualmente lo de Nacional, que terminó su torneo y de una a jugar, Tolima fue a jugar la Copa, pero es difícil, para uno es difícil", agregó.

En su caso particular, el técnico explicó cómo intenta manejar la cantidad de partidos: "yo es rogarle a Dios y tratar de acumular bien las cargas, ojalá que acumulemos unos puntos temprano y rápido para poder comenzar a darle respiro y recuperación a muchos jugadores, nosotros tenemos dos partidos menos que Nacional, Nacional jugó la final, también tenemos esa acumulación de partidos y pienso yo que nosotros tenemos jugadores con muchos más minutos, porque este mismo equipo ha jugado los últimos tres partidos".

Al respecto concluyó: "tenemos acumulación de minutos, acumulación de partidos, pero intentaremos, el departamento médico de nosotros, con los preparadores físicos y con la visualización mía, trataremos de que este equipo se recupere lo más pronto y que podamos tener un equipo entero y físicamente bien, y que nos dé esa fuerza para estar peleando el título".