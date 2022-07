Rigoberto Urán: "No se puede comer ese cuento de vivir sabroso"

Rigoberto Urán fue uno de los protagonistas de la etapa 14 del Tour de Francia. El antioqueño hizo parte de la fuga del día y se le vio fuerte para llevarse la etapa. Sin embargo, a falta de 20 kilómetros Alberto Bettiol y Michael Matthews se desprendieron del grupo y el australiano se terminó quedando con el triunfo.

Al término de la fracción, se le preguntó a 'El Toro de Urrao' por la forma como asumió la fracción, aún con una diferencia tan amplia en la clasificación general que lo tiene en la casilla 28 a 59 minutos y 9 segundos del líder Jonas Vingegaard.

"No se puede rendir hue... No se puede comer ese cuento de vivir sabroso, si vive sabroso vea, voy a una hora. Hay que apretar y trabajar porque acá nadie le regala a uno nada. El ciclismo es muy bravo y esto es como la vida, hay que lucharla. Lo más importante es tener ambición. Uno se fija unos resultados, a veces no se dan, pero por eso no se puede uno rendir, hay siempre tirar adelante", dijo el ciclista de 35 años que finalizó la etapa en la casilla 11.

"Hoy éramos tres corredores que estábamos ahí buscando la etapa y Alberto se la jugó muy bien. Al final se pierde una etapa. Pero lo importante es que lo intentamos", agregó al respecto.

Por su parte, sobre el balance de la segunda semana del Tour de Francia, comentó: "Muy duro, mucho calor. Se ve que es un grupo muy cansado, mucha guerra para coger la escapada, pero es el Tour de Francia, de mucha calidad. Los días que he descansado en la grupeta bien, hoy se apretó y es una buena señal. Falta ese puntico todavía, pero vamos bien".

Este domingo se correrá una etapa de 202,5 kilómetros que no parece tener muchas complicaciones para el pelotón y en la que seguramente los colombianos guardarán fuerzas para los duelos por las montañas de los Pirineos.