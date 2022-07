Tribunal rechazó demanda contra el general Zapateiro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por improcedente una acción popular contra el general Enrique Zapateiro.

El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción presentó el recurso judicial en contra del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro por considerar amenazado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, luego que el oficial usó sus redes sociales para intervenir en política.

Según los demandantes, esto afecta de manera grave los derechos políticos de todos los ciudadanos y viola las prohibiciones para las Fuerzas Militares.

El pasado 8 de junio fue rechazada la demanda por no cumplir con los requisitos, y como el demandante no corrigió, pues, el Tribunal no tuvo más remedio que rechazar ese recurso.