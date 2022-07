MasterChef Celebrity: ¿los ganadores qué han hecho con la plata?

Se aproxima el final del MasterChef Celebrity Colombia de este 2022, que dejará a un nuevo ganador, pero qué sucede con el dinero que se ganan los ganadores de las diferentes versiones de este reality show culinario.

En el caso de Piter Albeiro, el comediante afirma que no le gusta despilfarrar el dinero, le gusta invertir y aportar a obras sociales, eso sí, sin posar para la foto.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (…) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, aseguró el Piter Albeiro.

Otra de las ganadoras es la cantante Adriana Lucía, quien afirma que por la pandemia decidió ayudar a sus empleados por el COVID-19, ella tiene un restaurante y también tenemos una clínica odontológica.

“Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, dijo la cantante en un video de Youtube de 'Autostar'.

Por último, la actriz Carla Giraldo afirmó que, tras todos los deducibles del gobierno, seguirá con su negocio de café, en el que quiere apoyar a los caficultores:

“Con la platica que me queda después de todas las deducciones, pienso comprar una tostadora porque mi negocio ahora es el café. Quiero seguir ayudando a los agricultores y a los campesinos tostando y seguir explorando este mundo del café”, señaló en un video de RCN Televisión.