Los memes que dejó el 'final' de MasterChef Celebrity

El episodio de este domingo de MasterChef Celebrity 2022, del cual se creía que iba a hacer el último, generó el inconformismo de los televidentes, ya que muchos creyeron que este domingo 10 de julio se emitiría la final del reality show culinario, pero no fue así.

Los televidentes se quedaron con las ganas de ver quién sería el ganador de este años, pero se llevaron una sorpresa cuando el programa fue interrumpido por el Factor X.

Algunos televidentes molestos mostraron su inconformidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se sirvieron de memes y comentarios ingeniosos para dejar ver su descontento con el canal.

Ahora, la final se emitirá este lunes a las 8 de la noche por el canal RCN TV.

Los televidentes: "La final de #MasterChefCelebritycolombia no puede ser tan larga" *La final de #Masterchef : ⬇️ #MasterChefCelebrity #Desafio2022 #DesafioTheBox2 tatan Isabella chicho Carlos francia #desafíothebox #factorx pic.twitter.com/WOR0DjZlMe

Marica nadie se imagina la emputada que me pegue por que no pasaron la hpta final de masterchef, real soy su fan número 1 pero me hicieron enojar demasiado pic.twitter.com/GQCa5ElNI6