Giovanni Moreno entregó pistas sobre su futuro deportivo

Un día después de que el presidente de Atlético Nacional oficializara la no continuidad de Giovanni Moreno en la institución de cara a un nuevo semestre del fútbol colombiano, el propio futbolista habló públicamente sobre lo sucedido y manifestó que tiene deseos de continuar en un equipo competitivo.

En diálogo con el líder de una de las barras populares del club Verdolaga por medio de Instagram Live, Moreno de 36 años confesó que todavía no logra entender la decisión de los directivos de no renovar el contrato tras las declaraciones en las que defendió al entrenador Hernán Darío Herrera.

"Que me equivoqué, me disculpo, no tuve la oportunidad de decírselo, se lo escribí a la hija del dueño antes de que fuera oficial, ella me escribió que no me iba, con palabras textuales me dijo: 'no se va mijito'. A la semana pasa esto, decirle que lo siento, que si quiere no vuelvo a hablar en el semestre, quería continuar con el sueño y la ilusión de jugar la Copa Libertadores", dijo el volante ídolo de la institución.

"A veces me levanto y digo: '¿es en serio que por eso no me renovaron?' Y me cuestiono por qué me pongo a decir esas cosas. Pero luego digo, estaba haciendo lo correcto, porque no era mí pensamiento sino el de todo el equipo, y yo era el vocero. Quería saber qué fue lo que les molestó, y yo desde el primer día dije que lo sentía si los había hecho pasar un mal momento; mi intención nunca fue pasar por encima de la institución ni faltarle a nadie al respeto; es que yo quería que el profesor estuviera bien, y las personas que están al lado mío en el equipo. La verdad me duele, porque me pude equivocar, pero no dije mentiras, no exigí nada, no les falté al respeto", agregó sobre la situación por la cual no continúa en el club.

Entre tanto, el exfutbolista de la Selección Colombia le pidió a los hinchas de Nacional que si llegaba a firmar por el Junior de Barranquilla -situación que al parecer se encuentra adelantada- no lo crucifiquen.

"Yo había dicho que mi sueño era salir campeón e irme, pero me siento con la rabia que no les pudo dar gusto (a los directivos), como que lo tomen que nosotros fuimos los que los retiramos. Hay días que me dan ganas de seguir y hay otros en los que digo 'ya está'. Quería ir a un equipo competitivo, que tenga ganas de pelear, de luchar, me siento con ganas de jugar, me siento bien. Todavía no sé dónde jugar. Espero que si voy al Junior, la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero y lo que hice para volver. Que pueda tener la oportunidad de seguir jugando, no lo estoy haciendo por demostrarlo ni nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo", dijo al respecto.

En las últimas horas se ha especulado sobre otros posibles destinos para Giovanni Moreno como el Necaxa de México e incluso habría sido ofrecido a dos equipos argentinos. De momento no hay nada oficial, pero quedó claro que el deseo del volante es continuar con su carrera.