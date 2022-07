Cargue su celular sin cargador: estas son las formas de hacerlo

La batería de los smartphones suele tener una autonomía que varía dependiendo del uso que se le de en el día. Ahora bien, si por cosas del destino, se le quedó el cargador en casa u oficina estas son algunas alternativas para ganar algo de tiempo y no quedarse sin la posibilidad de responder un mensaje importante, llamar o realizar otro tipo de actividades.

¿Se puede cargar sin el cargador?

Se puede, pero es importante llevar un cable que le permita conectar el equipo a la corriente o un computador. Ahora bien, los siguientes métodos nunca reemplazarán al cargador original.

Cargador del automóvil

Si cuenta con un adaptador para el carro, el proceso será muy simple, al conectar un cable USB (Micro o C) a la entrada del teléfono y la otra punta al vehículo.



Carga inalámbrica

Una de las soluciones para no usar el cargador original y no hacer uso de la luz, es la carga inalámbrica para tener suficiente autonomía en su teléfono. No todos los equipos cuentan con esta tecnología, pero en caso de tenerla, siga estos pasos:

Ajustes > batería > suministro inalámbrico > active la opción.