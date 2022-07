Gustavo Petro evaluará reinicio de diálogos con el ELN: Prada

El jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada, aseguró que una vez el nuevo mandatario se posesione, se evaluará la posibilidad de retomar los diálogos con el ELN, tal como lo indicó durante la contienda electoral.



“Hay un grupo de negociadores que están en la Habana, que han estado bajo el auspicio de un protocolo con acompañamientos internacionales y la idea que ha planteado el presidente Gustavo Petro desde su campaña, es su voluntad de reiniciar ese proceso, para ello anunció desde antes de su elección precisamente el respeto y la aplicación de los protocolos internacionales y ese fue un mensaje a la comunidad internacional. Ahora, una vez se posesione como presidente, habrá que mirar cuál es el estado de las cosas, cómo están, y en la medida en que ya se tenga la información pues asumir la posibilidad de comenzar ese proceso de diálogo. Gustavo Petro en un hombre de paz y es un hombre comprometido a hacer la paz integral en Colombia y ese proceso es parte de esa paz integral, que él se ha comprometido a sacar adelante”, indicó Prada a Caracol Radio

Leer más:

Sobre la posibilidad de un diálogo con las disidencias de las Farc, Prada aseguró que es un tema de debe ser analizado en su momento y aunque no cerró la puerta, dijo que jurídicamente habría dificultades.



“Habrá que ver la voluntad de ellos, habrá que ver cuál es su estado, cómo podría ser el proceso porque allí no cabe nada, en mi opinión, nada diferente a someterse al proceso ya negociado, ya definido, y que está en marcha. Pero jurídicamente hay dificultades que habrá que revisar incluso con la JEP, en fin, en torno al incumplimiento de sus condiciones entorno a la traición que hicieron del mismo proceso de paz, pero no vamos seguramente a cerrar el diálogo con ninguna fuente que tenga voluntad de dejación de armas, de desmovilización, habrá que mirar entonces en su momento, pero voluntad hay toda”, agregó.



Parada aseguró que el presidente electo, Gustavo Petro, está comprometido con buscar una paz integral.