No me dolió, me pareció normal: Padre de Roux sobre ausencia de Duque

A propósito de la entrega del informe final el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, habló en una entrevista para el diario del País de España sobre los desafíos a los que se enfrentó sobre la construcción de este trabajo que cuenta el conflicto interno que ha vivido el país.

El padre jesuita se refirió sobre la ausencia del presidente Iván Duque en la entrega de este informe y afirmó que no le dolió la ausencia del mandatario.

“No me dolió, me pareció normal. Yo hasta pensé que, honradamente, era mejor porque sentí que el ambiente era muy de fuerza con respecto a poner el dolor de las víctimas porque me temo que hubiera podido ser un ambiente de reclamo muy hondo hacía él”, dijo de Roux.

Señaló que en La Habana se hizo la paz entre dos ejércitos, pero el país quedó dividido.

“La paz entre los colombianos no se hizo todavía y en comprensible. Si bien es cierto que había una guerra entre dos ejércitos, y una guerra muy dura, el 80 % de los muertos en este conflicto eran civiles no combatientes de manera que la guerra se dio golpeando a la sociedad civil”.

Recordó además su significativa frase en el discurso de la entrega de este informe “¿Cómo es posible que haya pasado todo esto entre nosotros, hasta hace muy poco, y que de alguna forma seguimos viviendo como si no fuera con nosotros, como si no nos tocara, como si no fuéramos una misma familia?”.

Dijo, además, que el papel de la iglesia y de los jóvenes fue fundamental en este proceso.

“Me alegra mucho la fuerza con la que la iglesia ha estado en un proceso de reconciliación para todos los colombianos y que haya una juventud apasionada. Yo siento mucho en los jóvenes una decisión, lo que hicieron los adultos no lo queremos, queremos un país nuevo. Los jóvenes sí entienden la diferencia, les encanta”, señaló en la entrevista para el diario del País de España.

Finalmente destacó que darle la palabra al presidente electo Gustavo Petro, no politizó la entrega del informe ya que "era imposible invitar a una persona elegida por los colombianos y no darle la palabra".