Navarro Wolf no estará en el comité de empalme de Petro por temas de salud

El codirector de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien había sido nombrado por el presidente electo, Gustavo Petro, para encabezar el Comité de empalme del sector de minas y energías, reveló que por temas de salud ya no estará en este.



“Confirmo que por razones de salud, no hago parte del empalme. Gracias por tantas voces de aliento”, indicó Navarro Wolf, quien no entregó mayores detalles sobre su estado de Salud.

Lo que trascendió es que el reemplazo, por ahora, de Antonio Navarro Wolf en la coordinación del comité de empalme del sector de minas y energías, será Álvaro Prado, quien ya empezó ese proceso con el ministerio.



Esta semana el presidente electo, Gustavo Petro, dio a conocer los integrantes de los comités de empalme con el gobierno saliente.