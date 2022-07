"Break My Soul" la canción de Beyoncé que motiva a las renuncias laborales en EE.UU.

¿Qué haría usted si su cantante favorito le sugiere que renuncie a su trabajo? ¿lo haría? pues en Estados Unidos, los fanáticos de la cantante Beyoncé han seguido al pie de la letra su más reciente producción "Break My Soul", una canción que motiva a las personas a abandonar sus empleos para buscar algo nuevo.

"No romperás mi alma, me enamoré y renuncié a mi trabajo", estas son algunas de las frases de Beyoncé en su más reciente sencillo "Break my soul" que tiene pocos días de ser lanzado y se viraliza en las redes sociales no solo porque es el single de su disco Renaissance, sino porque ha inspirado a muchos estadounidenses a renunciar a sus trabajos y como dice la canción, buscar "nuevas motivaciones" y nuevos inicios.

En Reddit y TikTok la gente está compartiendo sus "Quit Talks", o sus historias del porqué decidieron dejar sus empleos. Baristas de Starbucks, meseros y vendedores de ropa son algunos de los que han abandonado sus trabajos. Y precisamente por este movimiento es que han llamado esta canción: el himno de la Gran Renuncia en Estados Unidos.

Pero economistas encuentran esta tendencia peligrosa para el país en momentos donde ya hay 10 millones de empleos sin llenar, una inflación en ascenso y una ola de renuncias desde mediados del año pasado.

Solo en este mes de abril más de 4,4 millones de estadounidenses renunciaron a sus empleo. Y esta canción podría marcar un punto de inflexión cultural en el país que afectaría el mercado laboral y la economía de Estados Unidos.