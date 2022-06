Carlos Alcaraz avanza sin problemas a la tercera ronda de Wimbledon

La nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, de 19 años, pasó el miércoles a tercera ronda del torneo inglés de Wimbledon al derrotar al holandés Tallon Griekspoor por 6-4, 7-6 (7/0) y 6-3.

Alcaraz, cabeza de serie número cinco, necesitó dos horas y 6 minutos para vencer al neerlandés, tenista número 53 de la clasificación mundial, sobre la hierba del All England Club londinense.

Aseguró que la clave de su tenis "es disfrutar jugando". "Disfruto cada segundo que estoy en la pista y lo seguiré haciendo", afirmó frente a un público británico que ya lo tiene entre sus jugadores predilectos.

Ambos jugadores comenzaron expeditivos con sus saques, pero Griekspoor, de 25 años, logró hacer pasar más primeros servicios. También se mostró más eficaz que el español con el saque y volea.

Alcaraz combinó errores con golpes de genio, en la red y los drives largos apurando las líneas, moviendose más rápido que el lunes sobre la hierba, aunque a veces aún no lo suficiente. Con una potente volea quebró el servicio del holandés en el noveno juego, para apuntarse el primer set en 40 minutos.

Se llevó el tie-break de la segunda manga alternando dejadas, golpes largos y un ace.

Apoyándose en un gran resto apuntó otro break al comenzar el tercer set y aunque su contrincante se lo pagó inmediatemente con la misma moneda, el español presionó hasta volver a cambiar las tornas en el sexto juego sentenciando el partido.