Comisión de la verdad entregará su informe final EN VIVO: últimas noticias

Este martes iniciarán las entregas de los informes de la Comisión de la Verdad, tras cuatro años de trabajo en temas de paz, diálogo y apoyo a diferente sectores en el acuerdo de paz.

Durante este martes, desde las 11:00 a.m. en Bogotá, empezarán los primeros capítulos de este informe.

Editorial de Gustavo Gómez: La verdad

Por muchos años me desgasté en áridas discusiones sobre el concepto de la verdad en el periodismo, sosteniendo que el periodismo, para ser valioso, debe reflejar la verdad y nada más que la verdad. Pero la experiencia me demostró que no. El periodismo no refleja la verdad única. Al periodismo lo que le corresponde es el intento permanente y serio por acercarse a la verdad.

La verdad no es una, ni es absoluta. La verdad está hecha de muchas verdades, porque la tejen sinnúmero de perspectivas, enfoques y sentires. Todos quisiéramos portar la verdad como antorcha que ilumine la oscuridad, pero nadie tiene la verdad como última palabra. Incluso, a veces quienes portan la antorcha de la verdad terminan chamuscando la verdad. Para leer la editorial de Gustavo Gómez ingrese aquí