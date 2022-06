Comic Con Colombia: La mujer maravilla como icono feminista / ()

La Comic Con regresó a Colombia este 2022 tras tres años de espera, en esta edición los fanáticos de la cultura geek podrán disfrutar de diferentes eventos, como charlas, conferencias, conciertos y 'meet and great'.

Una de las conferencias del evento, realizada en la noche del sábado 25 de junio, fue "La superheroína Mujer Maravilla como ícono feminista", a cargo de Diana Marcela Naranjo. En la charla se hablaron de diferentes momentos a lo largo de los 80 años de historia de la superheroína.

"El potencial de la cultura popular pasa por debajo del radar de lo establecido y desde allí apuntar a los sistemas de poder. Wonder Woman puede entenderse entonces como mito perdurable que toma distintas formas, pero que cobra pleno sentido cuando entendemos que 'el superpoder siempre ha sido el feminismo'", frase de Elisa McCausland con la cual comenzó la conferencia.

Wonder Woman hace parte de una trinidad, primero fue Superman, luego Batman y culminó con la Mujer Maravilla, su primera aparición no fue directamente en un cómic de Wonder Woman sino empezó entrando dentro de la historia de la 'Liga de la justicia'. En 1942 se lanza su primer comic independiente, y a lo largo de los años va cambiando su personaje, como son los poderes, su origen, y su traje, afirmó Naranjo.

La Mujer Maravilla llegó al mundo en medio de la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor cuando Estados Unidos ingresó a la contienda. En ese momento cambió la vida de las mujeres, a la mayoría se les dio la oportunidad de enlistarse o trabajar en oficios que hasta el momento solo se les permitía unicamente a los hombres.

El primer comic en solitario de la mujer maravilla inició con las siguientes palabras: "Por fin, en un mundo desgarrado por el odio y las guerras de hombres, aparece una mujer para quien los problemas y las hazañas de los hombres son un simple juego de niños, una mujer cuya identidad no es conocida por nadie, pero cuyas sensacionales hazañas son sobresalientes en un mundo en rápido movimiento, ¡con cien veces la agilidad y la fuerza de nuestros mejores atletas masculinos y luchadores más fuertes, ella aparece de la nada para vengar una injusticia o corregir un error".

Tras el éxito del comic se realizó una serie de televisión protagonizada por Lynda Carter, quien fue Miss USA en 1972, el programa que tuvo tres temporadas. La serie dio a conocer al personaje en el resto del mundo. En la actualidad, cuando se piensa en la mujer maravilla se piensa en Carter.

La Mujer Maravilla es una princesa guerrera de las Amazonas, pueblo ficticio basado en la mitología griega. Es conocida como la princesa Diana de Temiscira, y en su identidad secreta como Diana Prince. Se destaca por sus habilidades al momento de pelear, y cuenta con diferentes tipos de armas, como son el Lazo de la Verdad, dos brazaletes mágicos indestructibles, su tiara y en algunos relatos un avión invisible.

William Moulton Marston, conocido como Charles Moulton, fue un psicólogo, teórico, inventor y escritor de historietas, creando a la Mujer Maravilla en 1941. Marston creó la primera maquina para detectar mentiras, la cual fue base en la posterior creación del polígrafo por John Augustus Larson.