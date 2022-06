El mensaje que C-3PO de Star Wars le deja al mundo y a los más jóvenes

El actor Anthony Daniels es uno de los invitados estelares a Comic Con, la convención que reúne lo mejor de la cultura pop. El recordado actor de Star Wars habló en primicia para el sistema informativo de Prisa Media y explicó muchos detalles que no conocíamos sobre su personaje.

Daniels, que interpretó a C-3PO en la exitosa saga de George Lucas, recordó varias de sus anécdotas al darle vida a este personaje que, sin duda, logró cautivar a sus fanáticos y logró trascender con la naturaleza de su rol.

En su primera visita a Colombia, el británico de 76 años comentó que más allá de lograr un impacto mediático con su personaje, quiso mostrarle al mundo una visión diferente acerca de lo que puede parecer una máquina, en este caso, un androide de protocolo.

Anthony Daniels confesó que su transición del teatro al séptimo arte y su incursión en una de las franquicias más famosas del mundo no fue nada fácil. Empezando porque cuando su director, George Lucas, le propuso el papel, no lo entendió muy bien. No obstante, tras leer el guión pudo analizar mejor la naturaleza de su personaje y “hacer magia” con el mismo.

El mensaje que C-3PO le deja a la humanidad

Uno de los grandes interrogantes que muchos se hacen luego de interpretar un determinado papel es conocer cuál es el mensaje y el legado para las nuevas generaciones. Claramente, Star Wars no podía ser la excepción y esto contó Anthony Daniels:

“Star Wars es especial por los mensajes que deja. La enseñanza que transmite C-3PO, yo creo que es la lealtad. Él es leal hacia las personas en las que confía, a las que admira y le gustan, con las malas personas él es grosero y maleducado. Y él es muy leal a sus compañeros como R2-D2 y BB-8. Este personaje solo quiere que todos estén tranquilos y sean amables, que dejen de discutir acerca de todo. Y en nuestro mundo, en este planeta y en esta galaxia, ¿eso no sería genial?”.

