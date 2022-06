Gustavo Petro habla de pacto social y necesidad de reforma tributaria

El presidente electo, Gustavo Petro, durante el evento en el que recibió la credencial como nuevo mandatario de los colombianos, convocó a los diferentes sectores a ponerse de acuerdo para sacar adelante las reformas que requiere el país, una de ellas la tributaria.

“Invito a toda la sociedad colombiana, entonces, a construir el acuerdo nacional que no es una reunión de elites simplemente, aunque haya que reunirse con las élites económicas y políticas de colombia, sino que debe ser un encuentro de millones y millones de colombianos, cuyo espacio es la región, el municipio, el barrio, la ciudad, para ponernos de acuerdo en las reformas, una de las cuales, la primera, necesita urgencia, en términos de tiempo, la reforma tributaria. Que ya no puede gravitar sobre la comida de la gente sino que tiene que tiene gravitar sobre los privilegios de las personas, a esas personas les pido, como parte de este acuerdo, como el inicio de un nuevo pacto, hacer del impuesto el pacto social”

El presidente electo Gustavo Petro propuso a esas personas, como parte de ese pacto social, “pagar y financiar, por tanto, las posibilidades de la justicia social en Colombia, las posibilidades de que toda la juventud pueda tener una universidad, las posibilidades de que no exista un niño o una niña menor de 7 años con hambre (…) las posibilidades de invertir para que nuestros campos vuelvan a producir alimentos, las posibilidades, a partir de disminuir el déficit fiscal, de que toda empresa en Colombia pueda tener más ganancias. Lo que les vamos a pedir no es en realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto a 4.000 a 5.000, las personas que más privilegios han tenido en Colombia, lo que les vamos a pedir es una inversión, esta vez no en la propia empresa sino en la sociedad colombiana”.

El presidente electo, Gustavo Petro, reiteró su llamado a Álvaro Uribe Vélez y a Rodolfo Hernández a dialogar sobre temas de país.

“Simbólicamente he invitado a Rodolfo Hernández, contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todos este siglo a hablar conmigo sobre temas del país”, agregó.