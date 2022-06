Expresidente Uribe acepta invitación a reunión propuesta por Gustavo Petro

Unas horas después de que el presidente electo Gustavo Petro invitara a Álvaro Uribe y Rodolfo Hernández a dialogar, el expresidente a través de redes sociales aceptó la convocatoria del nuevo mandatario.

“Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, indicó Uribe.

Cabe recordar que durante el evento en el que Gustavo Petro recibió la credencial como presidente de la República, realizó una invitación a Uribe a dialogar sobre temas de país.



“Simbólicamente he invitado a Rodolfo Hernández, contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo a hablar conmigo sobre temas del país”, dijo Petro en las útlimas horas.

El presidente electo ha insistido en su llamado a un acuerdo nacional para sacar adelante las reformas y los temas más importantes que requiere el país.