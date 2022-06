Artistas rechazan la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el aborto

La Corte Suprema de EE.UU. anuló este viernes la sentencia que garantizaba el derecho al aborto desde 1973. La decisión le brinda libertad a cada estado para autorizar o prohibir el procedimiento.

A raíz de esto, varias celebridades han expresado sus pensamientos y experiencias frente al aborto. La artista Taylor Swift escribió en su cuenta de twitter: “Estoy absolutamente aterrada de que estemos aquí, que después de tantas décadas de personas luchando por los derechos de las mujeres a sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso”.

Por otro lado, la cantante, compositora y productora Phoebe Bridgers expresó su sentir por medio de su propia experiencia diciendo: "Tuve un aborto en octubre del año pasado mientras estaba de gira. Fui a planificación familiar donde me dieron la pastilla abortiva. Fue fácil. Todo el mundo merece ese tipo de acceso", finalizó compartiendo una lista de fundaciones a las que se puede donar por la causa.

La famosa artista Cyndi Lauper también se pronunció: “Hoy es duro, pero no hemos terminado aquí porque en este país la conversación y la lucha por nuestros derechos civiles siempre continuarán. Igualdad para todos, no solo para algunos. Únete a aquellos que más necesitan nuestra ayuda en este momento", el texto estaba acompañado de una foto en la que la artista viste una camiseta que lleva estampada una de sus famosas frases con un pequeño giro “girls just want to have fundamental rights”.

Finalmente, el escritor Stephen King escribió: "Es la mejor Corte Suprema que ha producido el siglo XIX".