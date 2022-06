Hernán Darío Herrera: "El gol de Candelo es de cuando uno va a ser campeón"

Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional, expresó su alegría tras el triunfo 3-1 en la final de ida ante el Deportes Tolima y se mostró optimista de conseguir el título en el juego de vuelta en Ibagué el próximo domingo.

"Es un sueño que se está volviendo realidad. Uno como entrenador y exjugador de Atlético Nacional es increíble lo que estoy viviendo, junto a mi familia. Uno está tranquilo, arriba hay algo que nos está ayudando mucho, uno ver el gol de Candelo, alguien de arriba nos está ayudando, no sé si serán los ángeles, mi mamá, los suegros, pero alguien de arriba nos está ayudando", comento El Arriero en rueda de prensa.

Y del gol de Yerson Candelo, añadió: "el gol de Candelo es de cuando uno va a ser campeón, no se equivocó, la miró y la pegó muy bien. Para hacerle un gol desde ahí a un arquero tan grande. Ese gol no lo va a olvidar nadie, no lo había visto hace rato. Uno sale contento con Candelo, esperamos seguir trabajando, no hemos ganado nada, estamos con los pies en la tierra y tranquilos, ir el domingo a Ibagué".

Del juego de vuelta del próximo domingo en el Manuel Murillo Toro, dijo: "el tipo de partido que voy a mirar allá es un equipo necesitado como el Tolima, con la necesidad de remontar este marcador y nosotros con la tranquilidad del resultado, pero lo vamos a tomar serio, con la misión de que vamos a ir a buscar el título, porque tenemos con qué".

"Tenemos un equipo que supo remontar un 1-0 ante un buen rival, pero veo que el equipo tiene la mentalidad muy alta, la actitud muy alta y el carácter muy alto, con eso yo creo que vamos a conseguir el título, con lo que está mostrando Nacional", añadió al respecto.

Finalmente, de la protesta del Tolima por la inclusión de Giovanni Moreno, luego de que se le levantara la sanción, prefirió no dar comentarios. "Eso se lo dejo a ustedes, yo no, yo estoy disfrutando de ganar, no me corresponde eso".