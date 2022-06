Lina Tejeiro dijo que su relación con Andy Rivera terminó hace pocos meses

La actriz colombiana Lina Tejeiro reactivó recientemente su canal de YouTube, donde sube contenido de entretenimiento y de su vida personal. Su último video publicado es una entrevista realizada por Claudia Serrato, su manager y antigua presentadora de entretenimiento, quien lleva más de 10 años trabajando junto a Tejeiro.

Durante la entrevista la actriz habló de las diferentes etapas de su vida y carrera. Al finalizar la transmisión dedicaron un momento para hablar de las personas importantes en la vida de Tejeiro, como familiares, amigos y exparejas.

Durante este segmento la actriz habló de la cantante Greeicy Rendón, el estilista Mauricio Leal, el futbolista James Rodríguez, y su expareja Andy Rivera.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Andy Rivera?

"Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme. Porque fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, será una persona importante por el resto de mi vida, pero es una página que hay que pasar, hay que soltar", afirmó.

"Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo, por todo lo que fuimos, realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, remando, tratando de reconstruir, si erán los tenis de Andrés, si estábamos intentándolo, si estábamos juntos en Miami, si estábamos intentando reconstruir y si queríamos escribir una historia con final feliz. Pero pues, a veces uno no puede remar contra la corriente, y si no es de tu talla no lo fuerces", dijo.

"Cuesta entenderlo, y para recibir hay que soltar, y soltar no significa perder. Entonces lo querré toda mi vida, hará parte de mi historia pues son nueve años, pero ha sido un gran maestro", concluyó.