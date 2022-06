“Todo va a estar bien”, el mensaje que deja la nueva canción de Shakira

Shakira no deja de sorprender a sus fanáticos; su separación del futbolista español Gerard Piqué y la caída de su padre no lograron alejarla del estudio de grabación.

Es por eso que la barranquillera lazó un nuevo sencillo junto a David Guetta y The Black Eyed Peas llamada:‘Don´t you worry’; una canción en la que, a pesar de su turbulenta vida, se esfuerza por transmitir un mensaje esperanzador:

“Don't you worry 'bout a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright, so don't you worry”.

Que en español quiere decir: “No te preocupes por nada, porque todo estará bien. Todo va a estar bien, así que no te preocupes”.

La cantante ha logrado concentrarse y enfocar sus sentimientos en crear música nueva, con la que sus fanáticos ya han empezado a relacionarla, como ocurrió con el single ‘Te felicito’.

A pesar que, algunos pensaron que se alejaría un tiempo de los reflectores, la colombiana ha tomado una actitud inspiradora que marca un nuevo capítulo en su vida.

