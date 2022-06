Lina Tejeiro reveló qué tipo de relación mantiene con James Rodríguez

En medio de una nueva dinámica junto a su representante (Claudia Serrato), la actriz colombiana Lina Tejeiro recordó, en su canal de Youtube, el papel de varias personas que con los años han llegado a su vida.

En el video, Lina compartió con sus seguidores la razón por la que había estado alejada de las redes y también, en algún punto, reveló que había intentado retomar su noviazgo con Andy Rivera, pero no había funcionado.

Sin embargo, el momento más llamativo de la transmisión fue cuando, con una fotografía de James Rodríguez, Lina empezó a hablar sobre su relación, de la cual, muchos fanáticos no estaban enterados.

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes (…) somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto, al James lo que es del James”.

Entre risas, empezó a bromear y de chanza en chanza comentó: “El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno (risas). Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”.

Aunque, de manera inmediata, aclaró que, luego de tantos años de amistad, no cree posible que surja otro tipo de relación entre los dos, a pesar de los rumores, que espera surjan a raíz de la transmisión.